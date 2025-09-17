Murió otro adolescente tras descompensarse en una actividad escolar en Córdoba

El lamentable suceso ocurrió en la escuela Guarnición Aérea Ipet 251, ubicada en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Se trata del deceso de Lautaro Manieri, quien se encontraba en el comedor del establecimiento, inmerso en un juego de truco con sus compañeros, cuando experimentó una repentina descompensación. Fue asistido de por personal presente en el lugar y trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde falleció al día siguiente.

Otro adolescente murió tras una repentina descompensación

Los profesionales médicos que lo atendieron diagnosticaron la presencia de un coágulo en el cerebro, una situación que comprometió severamente su salud. Desde ese momento, permaneció en un estado vegetativo. A pesar de los esfuerzos médicos por revertir la situación, el cuadro clínico se mantuvo crítico, confirmándose su fallecimiento durante este miércoles.

Lautaro, con sus 15 años, era un joven lleno de vida y pasión por el deporte. Era un activo integrante de la categoría 2010 del club All Boys de Córdoba, institución que también expresó su profundo pesar y lo recordó con gran cariño. La noticia de su partida causó una gran conmoción entre sus seres queridos y en el ámbito escolar.