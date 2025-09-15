Dolor en Carlos Paz: un alumno perdió la vida después de sufrir una descompensación en el colegio

Un profundo pesar atraviesa hoy a la comunidad educativa de Villa Carlos Paz tras el fallecimiento de un alumno de 13 años que se descompensó mientras realizaba actividad física en el IPEM 359 Arturo Illia.

El episodio ocurrió durante una clase de educación física, cuando el adolescente se desplomó de manera repentina en medio de un ejercicio. De inmediato, docentes solicitaron asistencia al servicio de emergencias y a los bomberos voluntarios, quienes le practicaron maniobras de reanimación.

El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los profesionales de la salud constataron su deceso.

El caso recayó en la Fiscalía del Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez, quien dispuso la realización de una autopsia para determinar la causa de la muerte. Hasta el momento no se difundió públicamente la identidad del estudiante.

El episodio generó profundo impacto y dolor entre compañeros, docentes y familias del establecimiento educativo.