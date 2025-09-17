Vía Córdoba / Muerte

Conmoción en Córdoba: murió un niño de 7 años que se descompensó en un cumpleaños

El menor terminó de jugar con sus compañeros, tomó asiento y se desvaneció. Tristeza en la comunidad.

Redacción Vía Córdoba
17 de septiembre de 2025,

Capilla de Los Remedios fue el escenario de una nueva tragedia.

Un niño de 7 años murió tras haberse descompensado en el cumpleaños de un amigo. El lamentable suceso se suma a los recientes fallecimientos de dos menores de 13 años en la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz.

El último se produjo alrededor de las 20 del lunes 15 de septiembre en la localidad de Capilla de Los Remedios, según comunicó El Doce. El menor identificado como Thian Toledo jugó con sus amigos en el festejo, tomó asiento y se desvaneció, según relató su madre.

Tragedia en Capilla de los Remedios (Gentileza El Doce).
Inmediatamente, su familia lo trasladó al hospital más cercano, donde lo recibieron con signos vitales muy débiles y le practicaron maniobras de reanimación cardiovascular por 45 minutos. Lamentablemente, no tuvieron resultado.

Ahora, la Fiscalía del distrito dos turno seis de la provincia de Córdoba está a cargo de la investigación, que intentará esclarecer las condiciones alrededor del doloroso desenlace. El cuerpo del menor ya fue sometido a una autopsia y se esperan los resultados oficiales.

