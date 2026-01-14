Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este miércoles 14 de enero

Luego de la difusión de la inflación de diciembre por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles 14 de enero al mismo valor de cierre del martes 13.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este miércoles con los siguientes valores: 1.489 pesos para la compra y 1.521 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.