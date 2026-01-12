Vía Córdoba / precios

Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este lunes 12 de enero

Conocé el valor de la moneda extranjera en un nuevo inicio de semana.

12 de enero de 2026,

Tras una semana de subas y bajas, el dólar blue abrió este lunes 12 de enero al mismo valor de cierre del viernes 9. En este sentido, la moneda extranjera aún se mantiene por encima de los 1.480 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes con los siguientes valores: 1.489 pesos para la compra y 1.521 pesos para la venta. Se espera que sufra modificaciones a lo largo de la jornada.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.

