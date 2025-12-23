Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este martes 23 de diciembre

El dólar blue en Córdoba abrió este martes 23 de diciembre al mismo valor de cierre del lunes 22. De este modo, la divisa internacional se posiciona por encima de los 1.500 pesos por unidad en la víspera de la Nochebuena y Navidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este martes 23 con los siguientes valores: 1.489 pesos para la compra y 1.521 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.