Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este jueves 8 de enero

El dólar blue en Córdoba abrió este jueves 8 de enero al mismo valor de cierre del miércoles 7. En medio de las tratativas entre Estados Unidos y Venezuela, la divisa se posiciona alrededor de los 1.500 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 8 de enero con los siguientes valores: 1.499 pesos para la compra y 1.531 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.