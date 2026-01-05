Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este lunes 5 de enero

Durante los primeros días de enero, el dólar blue en Córdoba no sufrió modificaciones significativas. En este sentido, este lunes 5 de enero abrió al mismo valor de cierre del viernes 2. De este modo, la divisa extranjera aún se ubica por encima de los 1.500 pesos por unidad.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este lunes 5 de enero con los siguientes valores: 1.514 pesos para la compra y 1.546 pesos para la venta. Se esperan variaciones durante la jornada.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.