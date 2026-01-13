La inflación de 2025 en Córdoba cerró con un alza del 31,5% tras el dato de diciembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) presentó este martes el informe definitivo sobre la evolución de los precios durante el cierre del año anterior. De acuerdo con los datos oficiales, la inflación de diciembre en Córdoba fue del 2,8 por ciento, lo que permitió consolidar una suba total del 31,5 por ciento para todo el año 2025.

Córdoba: los rubros que más subieron en diciembre

El análisis pormenorizado de las categorías revela que el rubro transporte registró el mayor incremento con un 4 por ciento, seguido por los servicios y el sector de comunicación. Por debajo de estos niveles, pero aun por encima del promedio mensual, se ubicaron los restaurantes y hoteles con un 3,2 por ciento.

Un dato que genera especial atención es el comportamiento de alimentos y bebidas no alcohólicas, que escaló un 3,1 por ciento en el último mes del año. Esta cifra marca una preocupación persistente en la canasta básica de los hogares argentinos. Según el registro histórico de los últimos meses, el IPC ha mantenido un sendero al alza desde julio, cuando se ubicó en el 1,9 por ciento previo a los comicios de medio término.