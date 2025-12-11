Inflación en Córdoba: los precios registraron una suba del 2,6% en noviembre

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (IPC-Cba) mostró un incremento mensual de 2,6 por ciento, con una suba interanual que alcanzó el 33,7 por ciento. El avance fue impulsado principalmente por los bienes, que componen más de la mitad de la canasta.

El indicador mensual de los precios al consumidor en la provincia, correspondiente a noviembre de 2025, se explicó fundamentalmente por las variaciones en tres grandes capítulos. La primera sección importante fue alimentos y bebidas, debido a los incrementos medios observados en la carne y sus derivados, las frutas y los costos de las comidas en restaurantes.

En segundo término, impactó el capítulo de propiedades, combustibles, agua y electricidad, impulsado por ajustes tarifarios en el suministro eléctrico, agua corriente y el gas, tanto de red como envasado. Por último, transporte y comunicaciones contribuyó al resultado general, influido por el mayor costo del pasaje de colectivo, los carburantes, los rodados y los servicios telefónicos.

Los productos, que abarcan un 59 por ciento de la medición total, tuvieron una modificación del 2,7 por ciento en el lapso considerado. Por otro lado, las prestaciones, que constituyen el restante 41 por ciento de la canasta analizada, mostraron una variación del 2,5 por ciento respecto al mes anterior. Esta desagregación se presenta con el fin de otorgar mayores herramientas de análisis para entender las fuerzas actuantes en el nivel general de precios.

El conjunto de productos estacionales, aquellos vinculados a la ropa exterior, transporte turístico, alojamiento, frutas y verduras, marcó la mayor suba del período, alcanzando un 3,8 por ciento. Estos elementos representan el 7 por ciento del total de la canasta de precios. Mientras tanto, los valores regulados por el Estado, categoría que incluye tarifas de energía, agua, transporte público y telefonía, avanzaron un 2,8 por ciento. Finalmente, el resto de los componentes del IPC, conocida como la inflación subyacente o núcleo, registró una elevación menor, de 2,4 por ciento. Este último grupo constituye la porción más grande del indicador: 73 por ciento.