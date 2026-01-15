Dólar blue en Córdoba: en cuánto abrió la divisa este jueves 15 de enero

Luego de que el Banco Mundial compartiera su informe de Perspectivas Económicas Mundiales, donde Argentina fue incluida, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves 15 de enero al mismo valor de cierre del miércoles 14.

Según los sitios web de referencia, el dólar blue en Córdoba abrió este jueves con los siguientes valores: 1.499 pesos para la compra y 1.531 pesos para la venta.

QUÉ ES EL DÓLAR BLUE

El dólar blue es la moneda que circula en el mercado negro argentino y suele tener un valor más alto que el billete oficial. Este dólar no se compra en bancos o casas de cambio oficiales, sino que se adquiere en el mercado informal.

Por eso, es importante recordar al lector que estos datos corresponden a un mercado que está sujeto a cambios sin previo aviso; por lo que en algunas cuevas de la ciudad, el famoso blue se puede conseguir por algunos pesos menos.