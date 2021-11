Luego de que Diego Valoyes llegó a Talleres, en junio de 2018, luego de tres años, empieza a cosechar sus frutos. Resistido al principio, casi se va del club en 2019 pero desde la dirigencia albiazul encabezada por Andrés Fassi, siempre apostaron por él y, hace algunos días, fue convocado por Reinaldo Rueda, el entrenador de la Selección de Colombia para la doble fecha de Eliminatorias ante Brasil y Paraguay, el jueves 11 y el martes 16 de noviembre, respectivamente.

Al ser su primera convocatoria, para la prensa colombiana, el delantero de la T fue protagonista de una rueda de prensa y se refirió a esta oportunidad que le da el fútbol: “Estoy feliz y contento de poder representar a mi país y de vivir esta experiencia. Los compañeros me han acogido de la mejor manera, se nota la unión del grupo. Serán dos partidos duros y complicados. Trabajamos para contrarrestar las virtudes de los rivales y aprovechar nuestros puntos fuertes”.

Valoyes espera poder debutar en la selección de Colombia (Foto: Captura Youtube).

Sobre su aporte al equipo en el juego ante los brasileños el jueves, a las 21.30, en el Arena do Corinthians, en San Pablo, el delantero dijo: “El paso por Argentina me ha servido para ganar mucha más experiencia, mucha más madurez en la toma de decisiones, esa es una de las cosas que he mejorado bastante. Espero poder aportar todo lo que he aprendido. Estoy aquí para dar todo al máximo y ayudar lo que más pueda a la selección”.

Y agregó: “No tuve ningún proceso de selección, pero estoy agradecido con Dios por esto, es un sueño que siempre tuve y uno de los objetivos que siempre tuve. Quiero aprovechar al máximo esto, aportarle al equipo desde donde me toque, estamos acá para sumar”.

Sobre Brasil, quien marcha invicto en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, Valoyes opinó: “Creo que Brasil es un buen equipo, sabemos todos lo de la capacidad que tienen. Todos como selección estamos capacitados, tenemos armas para hacerle frente. Trabajaremos de la mejor manera posible para que sea así. Una victoria sería importante para la carrera de ir al Mundial y lucharemos para que sea así”.

La conferencia de prensa completa de Diego Valoyes para la Selección de Colombia: