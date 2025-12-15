Detuvieron a un naranjita en el show de Shakira en el Kempes: cuánto cobraba

Un cuidacoches fue detenido por la Policía de Córdoba cuando procuraba cobrar 5 mil pesos de estacionamiento al propietario de un vehículo, en las inmediaciones del estadio Kempes, para el segundo show de Shakira.

El operativo se registró pasadas las 18.30, según informaron fuentes policiales a La Voz. El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Motocicletas, cuando la dotación realizaba patrullajes preventivos en la zona ante la masiva afluencia de público en la avenida Ramón Cárcano al 1005, de barrio Balcones del Chateau, a pocas cuadras de los accesos principales del estadio.

Naranjita detenido en el show de Shakira. (Policía)

Naranjita detenido en el show de Shakira. (Policía)

Según precisaron desde la Policía, el hombre –mayor de edad– exigió un pago al conductor de un automóvil para “autorizar” el estacionamiento en la vía pública. La damnificada fue identificada como una mujer de 58 años.

La Policía intervino y, al constatar la infracción, procedió a detener al cuidacoches en el marco del artículo 60 del Código de Convivencia Ciudadana (Ley 10.326).

El artículo prohíbe el cobro de estacionamiento en espacios públicos sin autorización. Durante el operativo se secuestró un chaleco refractario utilizado para identificarse como “naranjita” y los $5.000 que habría intentado cobrar.

LA ADVERTENCIA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

El hombre fue trasladado a la comisaría para su identificación y posterior disposición de la autoridad judicial.

La detención se produjo en el contexto del refuerzo de controles dispuesto por el Ministerio de Seguridad para evitar situaciones de coacción o extorsión relacionadas con cuidacoches durante los recitales de Shakira.

Naranjita detenido en el show de Shakira. (Policía)

Naranjita detenido en el show de Shakira. (Policía)

Naranjita detenido en el show de Shakira. (Policía)

Días atrás el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, había advertido que toda persona que intentara cobrar estacionamiento sin autorización sería notificada y, de persistir, detenida.