Los shows de Shakira impulsan a Villa Carlos Paz y Punilla con movimiento turístico y fuerte impacto económico

Los dos conciertos de Shakira, que se realizan hoy y mañana en el estadio Mario Alberto Kempes con entradas agotadas, no solo concentran la atención del público a nivel nacional, sino que también provocan un fuerte impacto turístico y económico en Villa Carlos Paz y en distintas localidades del Valle de Punilla.

La magnitud del evento moviliza a unas 120 mil personas, muchas de las cuales eligieron alojarse fuera de la ciudad de Córdoba, en Villa Carlos Paz y en destinos de la región. A esto se suma una intensa actividad en gastronomía, comercios y servicios turísticos, que registran un movimiento muy superior al de un fin de semana habitual.

Desde el sector turístico destacan que la demanda se extendió a alojamientos, cabañas y hoteles de toda la región, consolidando a Villa Carlos Paz y Punilla como un destino estratégico para absorber grandes flujos de visitantes durante eventos masivos. El efecto también alcanza al transporte, excursiones y propuestas recreativas, con un marcado incremento de consultas y reservas.

De acuerdo a estimaciones previas de los organizadores, el derrame económico global generado por los recitales ronda los 55 millones de dólares, cifra que podría incrementarse con la estadía prolongada de turistas provenientes de otras provincias y países limítrofes.

En este contexto, Villa Carlos Paz vuelve a posicionarse como punto clave y marcando un liderazgo en el turismo provincial.