¿Se le escapó? Shakira habría revelado sin querer si volvió con Antonio de la Rúa.

Shakira volvió a demostrar en Buenos Aires (y ahora Córdoba) que su vínculo con el público argentino atraviesa el tiempo, las etapas y los éxitos. Con un show potente, atravesado por el baile, la energía y un recorrido por los grandes hits de su carrera, la artista colombiana ofreció dos noches inolvidables.

Sin embargo, más allá del espectáculo, una frase dicha sobre el escenario fue suficiente para encender rumores y lecturas que rápidamente se trasladaron a las redes sociales. Tanto ha sido que medios colombianos han publicado la información asegurando que el mensaje tenía doble sentido.

Show de Shakira en el Kempes

Las palabras de Shakira que encendieron los rumores

Durante su segunda presentación en la ciudad de Buenos Aires, Shakira se tomó unos minutos para hablarle directamente al público. Visiblemente emocionada por la ovación, expresó: “Con Argentina tengo una historia de amor que empezó hace mucho tiempo y que continúa. No hay mejor reencuentro”.

La frase desató aplausos inmediatos, pero también abrió la puerta a múltiples interpretaciones sobre el verdadero destinatario de ese mensaje.

¿Volvió el amor?: Shakira y Antonio de la Rúa han estado muy cerca.

Mientras una parte de sus seguidores lo entendió como una declaración de afecto hacia el país y su gente, otros comenzaron a preguntarse si detrás de esas palabras había una referencia más personal.

Las especulaciones apuntaron rápidamente a Antonio de la Rúa, expareja de la cantante, con quien mantuvo una relación de más de una década y compartió una etapa clave de su carrera, en gran parte desarrollada mientras residían en Argentina.

Shakira y Antonio de la Rúa

Los rumores no surgen de la nada. En agosto de este año, Shakira y de la Rúa fueron vistos cenando juntos en un restaurante de San Diego, Estados Unidos, un encuentro que reavivó versiones sobre una posible reconciliación, a pesar de que la pareja se separó hace 15 años. El abogado argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, no solo fue su pareja sentimental, sino también su mánager y una figura central en la proyección internacional de la artista.

A esto se sumó otro dato que alimentó las especulaciones: en marzo pasado, Antonio de la Rúa fue visto entre el público durante uno de los conciertos de Shakira. Según trascendió, estaría vinculado a la producción del espectáculo. Además, su hija mayor, Zulú, tuvo acceso al backstage y se fotografió con la cantante, un gesto que no pasó desapercibido para los fans.

Otro episodio que reforzó los rumores ocurrió tras un show en Tijuana. Shakira fue vista en San Diego disfrutando de un partido de béisbol junto a sus hijos, Milán y Sasha. En el mismo evento también estuvieron Zulú y Mael, los hijos de Antonio de la Rúa, lo que volvió a encender las versiones sobre un acercamiento familiar que va más allá de lo profesional.

Por el momento, Shakira no realizó declaraciones directas sobre estos rumores ni confirmó ninguna reconciliación.