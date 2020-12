Muchos se habló durante la cuarentena de diferentes conflictos y marchas que llevaron adelante empleados municipales agrupados en el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem), pero en todas esas imágenes no se lo vio ni escuchó al histórico líder, Rubén Daniele. Justamente quien salió a hablar del ex representante del gremio fue el intendente de Córdoba, Martín Llaryora.

“Daniele no se fue del municipio porque no está en un estado jubilatorio. Eso lo tendrá que decidir la Justicia. No se fue nunca de la parte activa en el gremio y, este año, aún con los conflictos que hubo y los acuerdos que hicimos, él estaba participando activamente”, declaró este lunes Llaryora a Cadena 3.

En las diferentes manifestaciones a quien se pudo ver activamente fue a la actual líder y reemplazante de Daniele, Beatriz Violatto. Incluso el propio Llaryora calificó la situación del ex líder del Suoem como “rara”.

Todo esto tiene que ver con que este domingo se conoció que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) daría a conocer una resolución que “pondría de vuelta” a Rubén Daniele en la actividad municipal. Es que ese fallo podría, justamente, confirmar dos sentencias anteriores que anularon el decreto jubilatorio que firmó el exintendente Ramón Mestre.

La resolución está en manos de la sala laboral del TSJ, integrada por Mercedes Blanc de Arabel, Luis Rubio y Luis Angulo.