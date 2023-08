Crimen de Héctor Aguilar: sus hijos se presentaron como querellantes y dos de los detenidos fueron liberados

Silvia Luffi es la pareja del presunto autor del crimen. La mujer está imputada por homicidio y estafa pero se le concedió la prisión domiciliaria, ya que el fiscal entiende que no habría riesgo de fuga y que tiene un menor a cargo. Además, las pericias arrojaron que Luffi no estaba en el auto de Aguilar cuando lo mataron. La fiscalía indicó que no encontraron sus huellas en el vehículo y que el rastreo de su teléfono la ubicó en otro lugar.