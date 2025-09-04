Cortes de luz en Córdoba: Epec enumeró los barrios afectados este jueves 4 de septiembre

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata de ocho barrios y tres puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este jueves.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este jueves tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE JUEVEES EN CÓRDOBA

De 8 a 11.30:

Córdoba : Barrio Bajo Pueyrredón . Barrio Balcones del Este . Barrio Sangre y Sol . Barrio Barranca Yaco . Sector Ruta Nº 19 , entre avenida Circunvalación y de la Semillería.



De 8 a 11:

Santa María : Barrio El Pero .



De 8 a 11:

Córdoba : Sector comprendido por Colectora Sur y avenida O´Higgins .



De 8.30 a 12:

La Cumbre : Barrio San Gerónimo . Zona Estancia el Rosario .



De 13 a 16:

Cruz del Eje : Barrio La Toma . Zona El Dique . Cooperativa San Marcos .



De 13.30 a 17.30: