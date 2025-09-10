Cortes de luz en Córdoba: Epec confirmó las zonas afectadas este jueves 11 de septiembre

Desde la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) informaron que ya comenzó una serie de cortes de luz programados en diferentes sectores. En esta oportunidad, detallaron que se trata de cuatro puntos de la provincia.

Según anunciaron desde la empresa, las interrupciones en el servicio se desarrollarán durante varias horas en la mañana y la tarde de este jueves.

¿QUÉ ES LA EPEC?

Epec es la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, una firma estatal que abastece de energía eléctrica a la ciudad capital y a múltiples localidades. Nació hace casi 70 años a partir de la fusión de dos organismos públicos: la Dirección General de Energía Eléctrica y el Servicio Público de Electricidad de Córdoba (EPEC).

¿POR QUÉ HAY CORTES DE LUZ EN CÓRDOBA?

De acuerdo a lo informado desde Epec, los cortes que se producen este jueves tienen que ver con obras de mantenimiento y mejora programadas.

LOS CORTES DE LUZ PROGRAMADOS PARA ESTE JUEVES EN CÓRDOBA

De 7 a 7.15:

Villa María : Barrio Nicolás Avellaneda . Barrio Felipe Botta . Barrio Solares del Norte . Barrio Francisco García . Barrio La Arboleda . Barrio Valle Escondido . Barrio Área 158 . Barrio Aeropuerto . Barrio Las Margaritas . Barrio Mariapolis .



De 7.30 a 8:

General Cabrera : Barrio La Polenta . Barrio Duilio Giorgetti . Barrio Malvinas Argentinas . Barrio San Martín . Barrio Centro .



De 8.30 a 11.30:

Villa Cairo : Barrio Domingo Funes .



De 14.15 a 17.15: