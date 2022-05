Los perros peligrosos son un problema cotidiano en Córdoba y en esos padecimientos están por estos tiempos vecinos de barrio Ituzaingó, donde el simple acto de salir al patio de casa puede ser un momento de terror.

Se trata de un animal de la peligrosa raza pitbull, que sus dueños dejan suelto, según denuncian en ese barrio del sur cordobés.

Además de atacar a las personas que pasan por la calle, el perro también ha entrado en otras casas de la cuadra para morder.

Por caso, Esteban y Joana contaron que el perro entró a su casa y los atacó, pero no es la primera vez: “he zafado de la primera mordida, que no me afectó un tendón pero tuve que hacer un tratamiento”, relató el hombre y agregó que “ya me ha matado un perro, dentro de mi casa”, dijo con espanto en declaraciones a Telefé Córdoba.

“La Policía no hace nada, la Justicia se lo quita y se lo devuelve y a mí ya me mordió cuatro veces”, relató.

“Fue un momento impactante y anoche no pude dormir”, relató ella y añadió: “no podemos salir, vivimos con miedo... cuando vuelvo de trabajar tengo miedo de que el perro esté ahí porque lo sueltan”, reclamó.

Meses atrás, el perro atacó ferozmente a un albañil que estaba trabajando en una vivienda y que necesitó la ayuda de cuatro personas para poder quitarse el animal de encima.