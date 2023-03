Córdoba: un profesor de jiu-jitsu estranguló a un ladrón que ingresó a su casa

La inseguridad no conoce límites geográficos, temporales ni climáticos en busca de víctimas y un intento de robo ocurrió durante la lluviosa madrugada del martes en la provincia de Córdoba. Tres ladrones ingresaron a una casa, pero los dueños que saben jiujitsu los vieron, persiguieron y detuvieron a uno de ellos.

El hecho ocurrió cerca de las 5 en las calles Alfonsína Storni y José Hernández en la localidad Cuesta Blanca, a 46 kilómetros de la ciudad capital. Los tres sujetos llegaron en motocicleta, saltaron el tejido de alambre para ingresar por el patio de la morada.

Cuesta Blanca es un lugar tranquilo visitado por turistas locales. Foto: Córdoba Turismo

“Es algo poco común y difícil de digerir. Mi hijo los vio y salimos a correrlos en calzoncillos”, contó Yamil Rodríguez en diálogo con El Doce. Los usurpadores dejaron su vehículo fuera para poder escapar, pero perdieron la llave cuando saltaron la cerca.

Luego de una extensa corrida en medio del fuerte temporal, las víctimas retuvieron a uno de los delincuentes hasta que llegó la Policía. “Estuvimos 20 minutos abajo de la lluvia. Le hice una llave mataleón”, contextualizó el hombre.

La detención en Cuesta Blanca. Foto: El Doce

Si bien no se siente orgulloso de haber hecho eso, se justificó porque “la inseguridad es un juego donde uno actúa intuitivamente”. Por último, aseguró estar asustado por posibles represalias: “Piensan en como arruinarte la vida y me da cosa que me disparen la casa o algo similar”.

Qué es una llave mataleón

Según palabras del profesor de defensa personal, es una de las estrangulaciones por la espalda más conocidas a nivel mundial. “Sirve para cortar la circulación de la sangre al cerebro y el orto se termina desmayando”, concluyó.