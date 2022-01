Juan Manuel Cerúndolo, 81° del ránking mundial, anunció este domingo que no podrá defender el título en el ATP de tenis en Córdoba a causa de un desgarro que lo obligó a bajarse del certamen. “Estoy muy triste por lo sucedido. Es un torneo que me encanta y tenía muchas ganas de jugarlo”, lamentó.

“Hola a todos, les quería contar que lamentablemente me tuve que bajar del Córdoba Open por un desgarro en el psoas derecho que tuve el viernes. Muy triste por lo sucedido pero son cosas que pasan. Ahora toca volver a mi casa y recuperar a ver si se llega al ATP de Buenos Aires”, publicó Cerúndulo en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El Peque y el austriaco recorrieron el el Polo Deportivo del Kempes. Foto: Twitter @DeportesCb

Además, la competencia difundió un video del tenista en el que expresó: “Quería contarles que lamentablemente me voy a tener que bajar del Córdoba Open. Entrenando, tuve un desgarro en el psoas derecho y me está costando mucho caminar, no voy a poder llegar a jugar al 100 por ciento el martes”.

El psoas es un músculo que se encuentra en la cavidad abdominal y en la parte anterior del muslo. Es uno de los músculos más potentes del cuerpo, el principal flexor del muslo y el más potente de los músculos flexores de la cadera.

ATP en marcha

El ATP 250 de Córdoba disputó este fin de semana la fase clasificatoria (qualy), con entrada gratuita. El cuadro principal del torneo se disputará entre el 31 de enero y el 6 de febrero en el Polo Deportivo Kempes.

El torneo cuenta con Diego Schwartzman (13°) y el austriaco Dominic Thiem (15°) como los dos máximos favoritos y tendrá otras figuras como Cristian Garin (17°), campeón 2020 en Córdoba, el italiano Fabio Fognini (37°), el español Fernando Verdasco (154°) y el francés Benoit Paire (46°).