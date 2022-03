En el marco de su visita por Córdoba, la “Tierra del cuarteto y el fernet”, el embajador de Estados Unidos en el país sigue dando que hablar con sus publicaciones en las redes sociales. En esta oportunidad, Marc Stanley se filmó probando su “primer fernet” y su reacción fue genial.

A través de su cuenta de Twitter, donde el diplomático muestra todas sus actividades en la provincia, compartió el divertido momento y escribió: “¿Fernet con coca? Me encanta!”. No obstante, en el video no parece que haya sido tan así.

El embajador compartió el gracioso momento en su cuenta de Twitter. Foto: Redacción Vía Córdoba

Es que, tras darle el primer sorbo a la bebida, Stanley hizo una cara rara, como si no le hubiera gustado tanto. A eso se le sumó la incontenible carcajada de sus acompañantes, la misma que le provocó a más de un usuario que vio el video.

No obstante, le dio una segunda oportunidad con otro trago y aseguró que “estuvo mejor”. Lo más inusual de la degustación fue que el embajador estadounidense lo hizo con un sorbete de por medio, algo considerado una “falta grave” por los habituales consumidores del fernet.