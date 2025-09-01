Córdoba: hay crisis hídrica por inundaciones en una localidad del interior

La localidad más afectada de Córdoba por la tormenta de Santa Rosa es Cruz Alta. Se halla “temporalmente aislada”, según informó el intendente Agustín González en La Voz. El acceso vehicular se encuentra obstruido por la presencia de inundación en las rutas 15, 6 y 92, fundamentales para la conexión regional.

Autoridades prevén una solución en el transcurso de las próximas horas para restablecer el tránsito. Este municipio, ubicado en el sudeste cordobés, reportó el mayor registro de las últimas 24 horas de toda la región, alcanzando 332,3 milímetros.

Crisis hídrica por inundaciones en Cruz Alta

La administración local decretó una crisis hídrica y sanitaria debido a la dificultad para proveer agua y la imposibilidad de movilizar una ambulancia ante urgencias médicas. La demanda de este recurso actualmente supera la oferta disponible, comprometiendo no solo el acceso a fuentes potables y limpias, sino también la infraestructura de saneamiento básica del lugar.

En este sentido, 36 familiares recibieron asistencia directa después de que la crecida ingresara a sus hogares. Asimismo, se ejecutaron evacuaciones preventivas del hospital y de un asilo de ancianos, garantizando la seguridad de sus residentes. Como medida de precaución para la población escolar, se dispuso la suspensión de las actividades.

El jefe comunal explicó que el desborde no se debe únicamente a la precipitación local, sino que el área recibe el caudal proveniente de las sendas rurales de la zona, actuando como una cuenca natural. Frente a este escenario, el Municipio, los Bomberos Voluntarios y equipos de Defensa Civil, junto a personal del ejecutivo regional, trabajan incansablemente.