Córdoba: estos son los 7 electrodomésticos que más energía consumen y tenés que regular en casa

La primavera apenas comenzó, pero diferentes localidades de la provincia de Córdoba ya registraron temperaturas máximas superiores a los 40°C. Ante este escenario, crece la preocupación por el consumo de energía y los posibles cortes de luz.

Por eso, desde Vía Córdoba nos contactamos con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) para saber ¿cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen? y ¿qué acciones nos permiten ahorrar luz?

Los electrodomésticos con resistencia son los que más energía consumen.

Córdoba: cuáles son los 7 electrodomésticos que más energía consumen

En primer lugar, los aparatos eléctricos que más energía consumen son aquellos que poseen resistencia. Es decir, la plancha, la pava eléctrica, las cafeteras, las batidoras, el tostador y los equipos de refrigeración.

Qué recomendaciones tener en cuenta para el uso de electrodomésticos en el hogar.

El doctor en ingeniería nuclear Luis Juanicó, especializado en evaluaciones económicas, enumeró los siete electrodomésticos que más energía consumen en el hogar. En diálogo con Clarín, explicó los motivos y detalló el consumo de voltios:

Horno eléctrico: uno pequeño consume 3.000 watts regularmente, pero uno de gran tamaño puede llegar hasta los 10.000 watts. Lavarropas: si funciona con agua fría, el consumo es de 300 voltios, pero al usar el ciclo de calentamiento puede subir hasta los 2.500 a 3.000 watts, es decir, 10 veces más. Lavavajillas: como siempre funciona con agua caliente requiere un alto consumo de energía, que llega hasta los 3.000 watts. Termotanque eléctrico: es proporcional a la cantidad de agua usada pero generalmente demanda entre 2.500 y 3.000 watts. Aire acondicionado: un aire acondicionado encendido en 24°C consume 1.000 watts. En su caso, el encarecimiento está en el termostato y no en el tiempo encendido. Si se coloca en 24 grados, el equipo se enciende un 33 por ciento del tiempo. En caso de permanecer en 18 grados, está prendido un 90 por ciento. Plancha: una de gran tamaño y a vapor demanda de 1.000 a 2.300 watts, según el modelo. Por eso, el profesional aconsejó usar una pequeña de viaje, que consume 800 watts. En paralelo, recomendó planchar todas las prendas en una sola tanda. Freidora eléctrica: una de las tendencias gastronómicas en este último tiempo es un “gran peligro”, según Juanicó. Es que, consume alrededor de 2.000 watts para cocinar los alimentos.

EPEC dio 5 recomendaciones para ahorrar luz en casa

Por su parte, Epec aseguró que el aire acondicionado es uno de los electrodomésticos más utilizados por la población cuando el calor empieza a azotar las viviendas. Por este motivo, enumeraron una serie de recomendaciones para reducir el consumo de energía.

De este modo, el usuario se ahorrará un monto en la boleta a fin de mes, además de promover el uso equitativo de la luz, y evitar sobrecargas que deriven en cortes parciales o totales del servicio.

Utilizar el aire acondicionado siempre en 24 grados , porque así se consigue confort sin gastar de más.

Mantener los filtros limpios para que el equipo funcione correctamente

Evitar el ingreso de aire caliente del exterior

Refrigerar sólo los espacios que estemos habitando .

No dejar dispositivos enchufados si no van a ser utilizados al momento.

Cortes de luz a lo largo del verano: qué dijo Epec

Por último, el vocero de la empresa, Alfredo Camponovo, aclaró que no van a hablar sobre los posibles cortes de energía durante el verano. “Estamos esperando porque hubo contradicciones entre los funcionarios del Gobierno Nacional. Hasta que no fijen algunos criterios no vamos a referirnos al tema”, concluyó.