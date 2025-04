Córdoba: el personal de salud alerta una baja de contratos en los hospitales provinciales

Una controversia se desató en el ámbito sanitario de Córdoba tras la decisión del Ministerio de Salud de no renovar los contratos de diversos miembros del equipo de salud que prestaban servicio en hospitales provinciales.

La medida, que afectó a profesionales de instituciones como el Hospital de Niños, el Pediátrico, el Tránsito Cáceres de Allende y el Domingo Funes, entre otros, se concretó el pasado lunes 31 de marzo.

HOSPITALES PROVINCIALES: HAY ALERTA POR LA BAJA DE CONTRATOS

Según un relevamiento de Mitre, 30 contratados se vieron alcanzados por esta determinación, aunque desde la cartera sanitaria no se ofrecieron cifras oficiales ni los motivos específicos de las desvinculaciones.

Los trabajadores recibieron la notificación a través de la plataforma CiDi, un mensaje formal que comunicaba el cese de la relación laboral. Una trabajadora, Valeria Calvi, contó que es paciente oncológica y fue dada de baja sin previo aviso.

“Se me dio de baja el contrato. Yo soy una paciente oncológica y no se me tuvo en cuenta mi afección. Entré en el 2020, en el 2021 me diagnosticaron cáncer de mama. Yo trabajaba, me dieron franco cuatro días y volvía a trabajar. Ahora que me falta poco para el tratamiento, se me da de baja”, dijo la mujer a Mitre.

El Hospital Tránsito Cáceres de Allende.

La enfermera Calvi hizo un llamado desesperado a las autoridades para que reconsideren su situación: “Estoy pidiendo a las autoridades que revean mi caso. No tengo ninguna forma (de afrontar el tratamiento)”. Además, expresó su sentir ante esta situación: “Siento mucha discriminación por parte del Estado y la Provincia”. Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los profesionales de la salud cesanteados, quienes ven con preocupación su futuro y el impacto que esta reducción de personal podría tener en la calidad de la atención sanitaria en la provincia de Córdoba.