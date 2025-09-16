Las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba informaron que clausuraron un hostel clandestina. En el transcurso del operativo, confirmaron que el establecimiento estaba bajo el nombre de un exfuncionario de la Municipalidad.

Córdoba: clausuraron un hostel de un exfuncionario de la Municipalidad

El suceso se produjo durante el fin de semana cuando los inspectores de la ciudad de Colonia Caroya, a poco más de 50 kilómetros de la Capital, inspeccionaron una vivienda sobre la avenida San Martín.

La vivienda clausurada.

Los vecinos habían denunciado ruidos molestos y extraños en horarios poco habituales y esto derivó en el despliegue. Los uniformados abrieron las puertas y encontraron al menos seis familias alojadas en las habitaciones de lo que era una hostería clandestina.

Según informó La Voz, el antiguo establecimiento brindaba alquiler diario y mensual. Pero la sorpresa fue aún mayor cuando los efectivos corroboraron que el dueño de la propiedad era un exinspector de la Municipalidad de Colonia Caroya.

La antigua casona exhibía severas irregularidades edilicias y no contaba con una autorización municipal para realizar el cobro del alquiler. Por ello, el dueño deberá pagar una multa y fue intimado a regularizar el caso de inmediato.