Una concesionaria de Córdoba fue clausurada por estafas: no entregaban los vehículos

Una conocida concesionaria, situada en el centro de Córdoba, enfrenta acusaciones por múltiples estafas. Por tal motivo, la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, turno 6, emitió una orden judicial para una revisión de sus operaciones. Este procedimiento se extendió por casi 10 horas en la sede principal de la agencia, que fue clausurada.

Se trata de Genoa, cuya sede está ubicada en la calle Igualdad de la ciudad de Córdoba. Asimismo, la medida alcanzó el domicilio particular de uno de sus representantes legales, en el marco de una investigación sobre las presuntas actividades ilícitas de la empresa.

Una concesionaria de Córdoba fue clausurada por estafas

El operativo fue coordinado por el Departamento de Delitos Económicos, quienes recolectaron una cantidad significativa de pruebas. Se incautaron más de 30 teléfonos celulares, diversos dispositivos electrónicos y documentación. Durante el allanamiento, se constató la presencia de aproximadamente 100 personas dentro del local, incluyendo vendedores, supervisores, gerentes y los propios dueños. La magnitud de este personal resalta la escala de las operaciones de la firma.

Clausuraron el lugar por distintas estafas.

Las denuncias detallan un patrón de engaño: la concesionaria ofrecía autos usados y motos bajo una modalidad de “sola firma”. No obstante, la entrega de los vehículos adquiridos nunca se concretaba. Aún más, aquellos clientes que decidían cancelar la compra, debido a modificaciones en las condiciones iniciales, tampoco obtenían la devolución de su dinero.

En el caos, también intervino el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, que dispuso la clausura del establecimiento. Esta acción se tomó tras descubrir un sinnúmero de irregularidades en el funcionamiento del negocio. A pesar de los procedimientos, que abarcaron la vivienda del representante, hasta la fecha no hay personas imputadas oficialmente en la causa.