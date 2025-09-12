Los integrantes del Ministerio de Bioagroindustria de la provincia clausuraron veterinarias de Córdoba y secuestraron de productos zooterápicos. La decisión formó parte de un operativo que también culminó con el cierre preventivo de forrajerías.

Los uniformados desplegaron operativos en forrajerías y veterinarias de Villa Carlos Paz, Villa Santa Cruz del Lago, Las Perdices y General Cabrera. Los inspectores de la Dirección General de Fiscalización y Control estuvieron a cargo de las inspecciones que se realizaron en el marco de la Ley Provincial N° 6429.

Clausuraron veterinarias de la provincia de Córdoba.

Clausuraron veterinarias de Córdoba y secuestraron productos zooterápicos

El objetivo fue verificar habilitaciones, inscripciones y el cumplimiento de la normativa vigente para el expendio de productos zooterápicos. Como resultado, procedieron con la clausura preventiva de seis establecimientos que no contaban con habilitación ni inscripción ante el Ministerio, ni con la dirección técnica de un médico veterinario regente.

Parte de los productos secuestrados en Córdoba.

Además, secuestraron 300 productos zooterápicos que se encontraban en infracción. De acuerdo con la normativa provincial (Ley N° 5142 y modificatoria N° 6429), los productos de uso veterinario solo pueden expenderse en locales debidamente habilitados y bajo la responsabilidad de un profesional médico veterinario.

.