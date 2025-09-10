Clausuraron un depósito de agroquímicos en Córdoba: la explicación del Gobierno

A través de la Dirección General de Fiscalización y Control, desde el Ministerio de Bioagroindustria clausuraron un depósito de agroquímicos en el interior de la provincia de Córdoba. La decisión se tomó en el marco de controles de oficio en el departamento Colón.

Clausuraron un depósito de agroquímicos en Córdoba

Los procedimientos ocurrieron en la mañana de este miércoles 10 de septiembre en establecimientos agropecuarios de Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya. “A fin de corroborar lo dispuesto por las Leyes N° 9164 y N° 8820″, detalló el Gobierno en el comunicado oficial.

Los procedimientos tuvieron lugar en Sinsacate, Jesús María y Colonia Caroya.

Las autoridades verificaron el uso de Receta Fitosanitaria Digital, la habilitación de los equipos de pulverización y de sus operarios, las habilitaciones de expendios y depósitos de fitosanitarios y se relevó la presencia de productos fitosanitarios prohibidos o restringidos.

Finalmente, los uniformados clausuraron un depósito de fitosanitarios ”por no contar con la habilitación correspondiente ante este Ministerio". Además, lo intimaron a regularizar la habilitación de máquinas pulverizadoras vencidas y el uso de la Receta Fitosanitaria Digital.