Las autoridades de la provincia clausuraron un establecimiento fitosanitario de la ciudad de Córdoba. El local vendía los productos con etiquetas apócrifas y, además, tenía principios activos prohibidos, según informaron luego de una investigación.

Clausuraron un establecimiento fitosanitario de Córdoba por diferentes faltas

El Ministerio de Bioagroindustria, a través de la Dirección General de Fiscalización y Control, en conjunto con la Policía Ambiental, llevaron a cabo el operativo en barrio San Vicente, donde el establecimiento se dedicaba a la elaboración de productos fitosanitarios.

Las etiquetas detectadas.

“Durante los controles se detectó el fraccionamiento y comercialización de estos productos con etiquetas apócrifas, así como la presencia de envases con 2,4 D Éster Butílico, principio activo prohibido en todo el país según la Resolución Nº 466/19 de SENASA”, confirmaron en el comunicado oficial.

En paralelo, los uniformados también constataron que el lugar carecía de la habilitación correspondiente para su funcionamiento. “Como consecuencia de las irregularidades, se ordenó la clausura inmediata de la actividad”, confirmaron.

Las actuaciones quedaron a disposición del Poder Judicial. Desde la provincia recordaron que la elaboración, formulación, fraccionamiento y comercialización de productos fitosanitarios en Córdoba debe estar autorizada y registrada por este Ministerio, conforme a la Ley Nº 9164 de Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario.