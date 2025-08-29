Clausuraron una concesionaria en el Centro de Córdoba: la explicación de Defensa del Consumidor

Los integrantes de Defensa del Consumidor de la provincia clausuraron una concesionaria en el Centro de Córdoba. El operativo en la ciudad se concretó luego de haber recibido diversas denuncias y haber detectado más de 100 personas damnificadas por el comercio.

Clausuraron una concesionaria en el Centro de Córdoba

El operativo comenzó alrededor de las 11 del viernes 29 de agosto en el local comercial ubicado en la calle Rivera Indarte al 263, barrio Centro. Se trata de Alpha Motors, que, según las autoridades, incumplió en contratos con al menos 150 clientes.

Defensa del Consumidor clausuró una concesionaria en el Centro de Córdoba.

Cuando los uniformados ingresaron al establecimiento para establecer el cierre preventivo, se dio una inesperada situación. Alrededor de 250 personas salieron del edificio, donde aparentemente funcionaba un call center.

La explicación de Defensa del Consumidor por la clausura de la concesionaria

“Detectamos más de 150 casos con irregularidades en los contratos que comercializan desde Alpha Motors”, describió Javier Arroyo, integrante de Defensa del Consumidor de la provincia, en diálogo con El Doce.

Sede. Las oficinas de Defensa del Consumidor están en Tucumán 176, de la ciudad de Córdoba. (Gobierno)

En este sentido, explicó la falencia en los acuerdos que brinda el comercio. “No determina el bien que se vende. ”En el contrato no se especifica qué tipo de auto se va a entregar entonces se les brinda uno diferente al mostrado en primera instancia. Puede ser que le muestren el mismo auto a 200 clientes", indicó.

Ante este escenario, Defensa del Consumidor determinó que la próxima semana se reunirán con los dueños de la concesionaria para “intentar empezar a regularizar las situaciones y modificar las condiciones en los contratos”.

Por último, tras ingresar e inspeccionar el local ubicado en la calle Rivera Indarte, Arroyo explicó la disposición del lugar: “En el subsuelo hay un espacio que tiene una muestra de motos y arriba un sistema de call center”.