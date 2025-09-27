Dos menores de edad y su abuelo fallecieron durante la madrugada del sábado 27 de septiembre en un incendio en la ciudad de Córdoba. En paralelo, la Policía confirmó que otras cuatro personas, la abuela y tres de sus nietos, se salvaron de las llamas.

Conmoción en Córdoba: dos menores y su abuelo fallecieron en un incendio

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchardo de barrio Pueyrredón, según comunicaron las autoridades en un comunicado matutino. Los Bomberos respondieron al llamado de los vecinos y acudieron rápidamente.

Aparentemente, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones del inmueble. Los integrantes de la patrulla extinguieron el incendio y dieron paso a un servicio de emergencias, que confirmó el fallecimiento de una niña de 10 años, un varón de 7 y un hombre de 75.

En medio del dantesco episodio, la pareja del fallecido y abuela de los menores, escapó junto a otros tres niños. La Fiscalía de Instrucción de Distrito tres turno tres, a cargo de Silvana Fernández, investiga las condiciones alrededor de la tragedia.