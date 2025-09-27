Vía Córdoba / Incendios

Conmoción en Córdoba: dos menores y su abuelo fallecieron en un incendio

La abuela de la familia escapó de las llamas con otros tres nietos. Dolor en barrio Pueyrredón.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

27 de septiembre de 2025,

Conmoción en Córdoba: dos menores y su abuelo fallecieron en un incendio
Los Bomberos apagaron el fuego pero no pudieron evitar la tragedia en Córdoba. (La Voz/Ilustrativa)

Dos menores de edad y su abuelo fallecieron durante la madrugada del sábado 27 de septiembre en un incendio en la ciudad de Córdoba. En paralelo, la Policía confirmó que otras cuatro personas, la abuela y tres de sus nietos, se salvaron de las llamas.

Conmoción en Córdoba: dos menores y su abuelo fallecieron en un incendio

El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Fray Mamerto Esquiú y Buchardo de barrio Pueyrredón, según comunicaron las autoridades en un comunicado matutino. Los Bomberos respondieron al llamado de los vecinos y acudieron rápidamente.

Aparentemente, el foco ígneo se habría originado en una de las habitaciones del inmueble. Los integrantes de la patrulla extinguieron el incendio y dieron paso a un servicio de emergencias, que confirmó el fallecimiento de una niña de 10 años, un varón de 7 y un hombre de 75.

En medio del dantesco episodio, la pareja del fallecido y abuela de los menores, escapó junto a otros tres niños. La Fiscalía de Instrucción de Distrito tres turno tres, a cargo de Silvana Fernández, investiga las condiciones alrededor de la tragedia.

Temas Relacionados

MÁS DE Incendios
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS