Un hombre mayor de edad prendió fuego a un policía tras una discusión que tuvo con un comerciante dentro de un comercio de Córdoba. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al Instituto del Quemado.
Prendió fuego a un policía tras una discusión en un comercio en Córdoba
Las fuerzas de seguridad expresaron en un comunicado oficial que el suceso se produjo a las 19.30 del jueves 25 de septiembre en la avenida Emilio Olmos al 293, barrio Centro.
El sujeto se presentó en el negocio para reclamar a sus dueños una suma de dinero. En caso de no recibir una respuesta positiva, amenazó con incinerar la mercadería del lugar.
El dueño del negocio llamó a la Policía, quien envió una patrulla. El violento roció con alcohol la mercadería y a uno de los uniformados y accionó el encendedor. Las llamas afectaron parte de los objetos, el rostro, el cuello y las manos del efectivo y del agresor.
Finalmente, el fuego fue sofocado y los dos lesionados fueron derivados al Instituto del Quemado, donde el violento permanece en calidad de detenido.