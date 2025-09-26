Un hombre mayor de edad prendió fuego a un policía tras una discusión que tuvo con un comerciante dentro de un comercio de Córdoba. Ambos sufrieron heridas y fueron trasladados al Instituto del Quemado.

Prendió fuego a un policía tras una discusión en un comercio en Córdoba

Las fuerzas de seguridad expresaron en un comunicado oficial que el suceso se produjo a las 19.30 del jueves 25 de septiembre en la avenida Emilio Olmos al 293, barrio Centro.

El operativo ocurrió en avenida Emilio Olmos al 293, barrio Centro.

El sujeto se presentó en el negocio para reclamar a sus dueños una suma de dinero. En caso de no recibir una respuesta positiva, amenazó con incinerar la mercadería del lugar.

El dueño del negocio llamó a la Policía, quien envió una patrulla. El violento roció con alcohol la mercadería y a uno de los uniformados y accionó el encendedor. Las llamas afectaron parte de los objetos, el rostro, el cuello y las manos del efectivo y del agresor.

Finalmente, el fuego fue sofocado y los dos lesionados fueron derivados al Instituto del Quemado, donde el violento permanece en calidad de detenido.