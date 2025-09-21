Preocupación: un taxi se incendió en plena Circunvalación de Córdoba

La tranquilidad del domingo se vio interrumpida por un incendio en plena avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba. A la altura del kilómetro 9 del anillo interno, un taxi se prendió fuego, según la información policial.

Córdoba: un taxi se incendió en Circunvalación

Fuentes policiales indicó que la situación se desarrolló minutos posteriores a las 7. El sitio exacto del incidente se ubicó a la altura del kilómetro 9, próximo al puente que cruza la Ruta 19. A raíz de este episodio, se implementó un corte total de circunvalación en la zona.

Ciudad de Córdoba. Se incendió un taxi en la Circunvalación. (Policía)

Posteriormente, persistieron inconvenientes significativos debido a que el carril central permaneció inhabilitado por las tareas operativas. La normalización completa del flujo de vehículos sobre la traza se consiguió alrededor de las 9.