Vía Córdoba / Fuego

Preocupación: un taxi se incendió en plena Circunvalación de Córdoba

El siniestro ocurrió cerca del kilómetro 9 del anillo interno. Los detalles.

Redacción Vía Córdoba
21 de septiembre de 2025,

Ciudad de Córdoba. Se incendió un taxi en la Circunvalación. (Policía)

La tranquilidad del domingo se vio interrumpida por un incendio en plena avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba. A la altura del kilómetro 9 del anillo interno, un taxi se prendió fuego, según la información policial.

Fuentes policiales indicó que la situación se desarrolló minutos posteriores a las 7. El sitio exacto del incidente se ubicó a la altura del kilómetro 9, próximo al puente que cruza la Ruta 19. A raíz de este episodio, se implementó un corte total de circunvalación en la zona.

Posteriormente, persistieron inconvenientes significativos debido a que el carril central permaneció inhabilitado por las tareas operativas. La normalización completa del flujo de vehículos sobre la traza se consiguió alrededor de las 9.

