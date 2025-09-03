La Justicia de la provincia de Córdoba condenó el martes 2 de septiembre a un hombre que abusó de una niña durante siete años en Villa María. La Cámara del Crimen de esa ciudad confirmó la pena contra el acusado.

Condenaron a un hombre que abusó de una niña durante siete años en Córdoba

Los hechos comenzaron en 2018, cuando la víctima tenía 6 años y empezó a sufrir tratos sexuales del sujeto oriundo de Santiago del Estero. Los hechos quedaron probados y el tribunal lo encontró culpable del delito de abuso sexual reiterado y agravado por el vínculo conviviente y lo condenó a cuatro años de prisión.

En paralelo y durante su estadía en el complejo carcelario, el aprehendido también deberá asistir a tratamiento psicológico obligatorio. Según comunicó Villa María Vivo, el acusado se abstuvo de declarar y a lo largo de los años trabajó como carnicero, verdulero y pintor.



