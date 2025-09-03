Vía Córdoba / Abuso sexual

Condenaron a un hombre que abusó de una niña durante siete años en Córdoba

El sujeto de Santiago del Estero cometió los hechos en el interior de la provincia, donde se había instalado para vivir.

3 de septiembre de 2025

El sujeto perpetró los abusos en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. (La Voz)

La Justicia de la provincia de Córdoba condenó el martes 2 de septiembre a un hombre que abusó de una niña durante siete años en Villa María. La Cámara del Crimen de esa ciudad confirmó la pena contra el acusado.

Los hechos comenzaron en 2018, cuando la víctima tenía 6 años y empezó a sufrir tratos sexuales del sujeto oriundo de Santiago del Estero. Los hechos quedaron probados y el tribunal lo encontró culpable del delito de abuso sexual reiterado y agravado por el vínculo conviviente y lo condenó a cuatro años de prisión.

En paralelo y durante su estadía en el complejo carcelario, el aprehendido también deberá asistir a tratamiento psicológico obligatorio. Según comunicó Villa María Vivo, el acusado se abstuvo de declarar y a lo largo de los años trabajó como carnicero, verdulero y pintor.


