La Policía de la provincia de Córdoba detuvo a un hombre, quien fue acusado de haber abusado sexualmente de una niña de 11 años. La menor pasó por la Cámara Gesell y brindó detalles del calvario que padeció.

Investigan un abuso sexual contra una niña de 11 años en Córdoba

El suceso inició la primera semana de agosto cuando la menor fue trasladada al hospital de General Deheza producto de un dolor abdominal. El equipo médico que la sometió a una intervención quirúrgica porque pensó en una apendicitis.

Hospital de General Deheza, CBA\u002E

El cuadro obligó a que la paciente sea derivada al Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, donde se confirmó lo peor. Los especialistas detectaron una infección vaginal a raíz de abusos sexuales.

Ante este escenario, la operaron y estuvo una semana en la terapia intensiva. A su vez, los directivos del San Antonio de Padua denunciaron el hecho y activaron el protocolo correspondiente.

Detuvieron a un hombre acusado de abusar de una niña de 11 años en Córdoba

La menor de 11 años fue sometida a la Cámara Gesell, declaró y la Policía desplegó el operativo. El sujeto de 32 años fue aprehendido en la tarde del viernes 8 de agosto en localidad de Pampayasta Sud, departamento de Tercero Arriba. Los uniformados lo identificaron en la vía pública en el marco de un operativo de rastreo.