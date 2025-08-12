Horror en Córdoba: denuncian que un policía habría abusado de un menor en la Costanera

En las últimas horas, un policía de Córdoba fue señalado por un presunto abuso cometido contra un menor de edad. El hecho habría ocurrido en la tarde del lunes en una casilla de seguridad a la vera del río Suquía, a la altura de barrio Yapeyú.

Denuncia que un policía habría abusado de un menor en Córdoba

Ante la propagación de la noticia entre los vecinos del sector, un grupo decidió reunirse en la casilla de vigilancia. Al no encontrar al policía acusado, atacaron la edificación: destrozaron la puerta principal y los ventanales, como así también el mobiliario interior. En el lugar, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional.

El expediente ya fue formalmente elevado a la órbita de la Justicia de Córdoba, que tomó conocimiento del asunto. Se anticipa que, en un lapso breve, una fiscalía especializada proporcionará mayores precisiones acerca del desarrollo de la investigación en curso.