Vía Córdoba / Fin de semana

Con paseo gastronómico y baile de Q`Lokura, un festival empieza en Córdoba

Una feria de artesanos también estará disponible a lo largo de tres jornadas. Dónde y cuándo.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

15 de enero de 2026,

Con paseo gastronómico y baile de Q`Lokura, un festival empieza en Córdoba
Un festival en Córdoba con alternativas culinarias y shows musicales. (Ilustrativa).

Una localidad de la provincia confirmó que esta semana un festival empieza en Córdoba. La tradicional celebración regional contará con paseo gastronómico y baile de Q`Lokura, entre otros artistas y actividades.

Cuándo es el festival en Córdoba con paseo gastronómico y baile de Q`Lokura

La Secretaría de Turismo de Villa Rumipal anunció una nueva edición del Festival del Lago. En esta oportunidad, la invitación es para el jueves 15, el viernes 16 y el sábado 17 de enero en el Balneario Municipal, que abre sus puertas a partir de las 20.

Villa Rumipal anunció una nueva edición del Festival del Lago.
Villa Rumipal anunció una nueva edición del Festival del Lago.

Tres días de música, fiesta, humor y verano frente al lago”, adelantaron las autoridades a través de las redes sociales oficiales. Una feria de emprendedores y artesanos y propuestas para toda la familia también estarán disponibles para quienes vayan.

La programación del Festival del Lago en Villa Rumipal

  • Jueves 15: Q`Lokura.
  • Viernes 16: Campedrinos.
  • Sábado 17: Yuthielei, humor de Popo Giaveno, Discman, Alejo Bonflgli y Tiziana Irusta.

Dónde comprar las entradas para el Festival del Lago en Villa Rumipal

  • Santa Rosa: Maxikiosco 214.
  • Villa General Belgrano: Kosco Fredy’s.
  • Villa Rumipal: Municipalidad, Oficina de Turismo, Kiosco Garabatos.
  • Villa del Dique: Gravity.
  • Tancacha: Radio Origen, Radio FM por Vos.
  • Río Tercero: Radio FM Power
  • La Cruz: Cadena Calamuchita
  • Embalse: Kiosco Sonrisas.
  • En la página oficial de passline.com.

Cómo llegar a Villa Rumipal desde Córdoba Capital

El camino recomendable para viajar es tomar la ruta nacional 36 y luego conectar con la provincial 5. Luego de recorrer poco más de 116 kilómetros desde la ciudad de Córdoba, se llega a Villa Rumipal.

Temas Relacionados

MÁS DE Fin de semana
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS