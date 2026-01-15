Con paseo gastronómico y baile de Q`Lokura, un festival empieza en Córdoba

Una localidad de la provincia confirmó que esta semana un festival empieza en Córdoba. La tradicional celebración regional contará con paseo gastronómico y baile de Q`Lokura, entre otros artistas y actividades.

La Secretaría de Turismo de Villa Rumipal anunció una nueva edición del Festival del Lago. En esta oportunidad, la invitación es para el jueves 15, el viernes 16 y el sábado 17 de enero en el Balneario Municipal, que abre sus puertas a partir de las 20.

“Tres días de música, fiesta, humor y verano frente al lago”, adelantaron las autoridades a través de las redes sociales oficiales. Una feria de emprendedores y artesanos y propuestas para toda la familia también estarán disponibles para quienes vayan.

La programación del Festival del Lago en Villa Rumipal

Jueves 15: Q`Lokura.

Viernes 16: Campedrinos.

Sábado 17: Yuthielei, humor de Popo Giaveno, Discman, Alejo Bonflgli y Tiziana Irusta.

Dónde comprar las entradas para el Festival del Lago en Villa Rumipal

Santa Rosa: Maxikiosco 214.

Villa General Belgrano: Kosco Fredy’s.

Villa Rumipal: Municipalidad, Oficina de Turismo, Kiosco Garabatos.

Villa del Dique: Gravity.

Tancacha: Radio Origen, Radio FM por Vos.

Río Tercero: Radio FM Power

La Cruz: Cadena Calamuchita

Embalse: Kiosco Sonrisas.

En la página oficial de passline.com.

Cómo llegar a Villa Rumipal desde Córdoba Capital

El camino recomendable para viajar es tomar la ruta nacional 36 y luego conectar con la provincial 5. Luego de recorrer poco más de 116 kilómetros desde la ciudad de Córdoba, se llega a Villa Rumipal.