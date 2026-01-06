Vía Córdoba / Euge Quevedo

Con Euge Quevedo y La Sole, el Festival Nacional de la Papa comienza en Córdoba

Seis noches para disfrutar, cantar y celebrar en la provincia. Dónde y cuándo.

6 de enero de 2026,

Euge Quevedo vuelve a los escenarios en el Festival de la Papa.

La provincia de Córdoba será escenario de una nueva edición de su Festival Nacional de la Papa este 2026. En esta oportunidad, el evento será de seis días y contará la presencia con artistas de renombre como Euge Quevedo y La Sole.

Cuándo es el Festival Nacional de la Papa en Córdoba con Euge Quevedo y La Sole

La Municipalidad de Villa Dolores anunció que la celebración iniciará a las 19 de este miércoles 7 de enero y culminará el lunes 12. “Seis noches para disfrutar, cantar y celebrar en nuestro Teatro Griego y Plaza Mitre, con artistas que hacen historia”, ponderó.

El Festival Nacional de la Papa se celebra en Villa Dolores desde el 7 de enero hasta el 12.
La grilla para el Festival Nacional de la Papa en Córdoba

  • Miércoles 7:
  • Jueves 8:
    • Abel Pintos, Tranka Style y Grupo Sentires.
  • Viernes 9:
    • La Peña del Festival, La Terna, Nadia Pereyra, Santiago Simón y La Fórmula.
  • Sábado 10:
    • La Sole, Sabor Canela y Juan Zamora.
  • Domingo 11:
    • Dani Guardia, Gabi Oviedo y Caro Arrieta.
  • Lunes 12:
    • Q’ Lokura.

Dónde comprar las entradas para el Festival Nacional de la Papa en Córdoba

Las entradas están disponibles en la página oficial de pasesshow.

Cómo llegar a Villa Dolores desde Córdoba Capital

Para llegar a Villa Dolores en colectivo, diferentes empresas de transporte ofrecen alternativas desde la Terminal de Ómnibus. En auto, se recomienda tomar la ruta provincial 34, atravesar el Camino de las Altas Cumbres y continuar por la provincial 14 y nacional 20 hasta arribar a destino.

