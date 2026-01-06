Con Euge Quevedo y La Sole, el Festival Nacional de la Papa comienza en Córdoba

La provincia de Córdoba será escenario de una nueva edición de su Festival Nacional de la Papa este 2026. En esta oportunidad, el evento será de seis días y contará la presencia con artistas de renombre como Euge Quevedo y La Sole.

La Municipalidad de Villa Dolores anunció que la celebración iniciará a las 19 de este miércoles 7 de enero y culminará el lunes 12. “Seis noches para disfrutar, cantar y celebrar en nuestro Teatro Griego y Plaza Mitre, con artistas que hacen historia”, ponderó.

La grilla para el Festival Nacional de la Papa en Córdoba

Miércoles 7 : La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo .

Jueves 8: Abel Pintos, Tranka Style y Grupo Sentires .

Viernes 9: La Peña del Festival, La Terna, Nadia Pereyra, Santiago Simón y La Fórmula .

Sábado 10: La Sole, Sabor Canela y Juan Zamora .

Domingo 11: Dani Guardia, Gabi Oviedo y Caro Arrieta .

Lunes 12: Q’ Lokura .



Dónde comprar las entradas para el Festival Nacional de la Papa en Córdoba

Las entradas están disponibles en la página oficial de pasesshow.

Cómo llegar a Villa Dolores desde Córdoba Capital

Para llegar a Villa Dolores en colectivo, diferentes empresas de transporte ofrecen alternativas desde la Terminal de Ómnibus. En auto, se recomienda tomar la ruta provincial 34, atravesar el Camino de las Altas Cumbres y continuar por la provincial 14 y nacional 20 hasta arribar a destino.