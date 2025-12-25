Euge Quevedo fue una de las primeras personalidades de Córdoba que se pronunció en la Nochebuena. Ella compartió un conmovedor mensaje para Navidad y La Banda de Carlitos (LBC) subió un bello video para reforzar el saludo.

Euge Quevedo compartió un conmovedor mensaje para Navidad: “Bendecida...”

“Bendecida Navidad. El Dios Infinito se vistió de humanidad. El Dios Eterno se calzó de tiempo. El que con su voz creó todo, lloró en un pesebre. El que con su mano sostiene el universo, durmió en los brazos de una joven. Empezó con un llanto en un pesebre. Concluyó con un clamor en una cruz”, enumeró la artista en un comunicado en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, difundió un video con su efusividad característica e invitó a todos a bailar luego del brindis de las 12. Eligió la canción “La Vieja”, de Tamara Castro y escribió “Una que sepamos todos”.

El video de Euge Quevedo y LBC para Navidad y Año Nuevo

Por su parte, LBC preparó una producción audiovisual en la que hizo un repaso de algunos de sus principales hitos este 2025. Por supuesto, musicalizado con la voz de La Muela. “Les deseamos una feliz Navidad y un próspero 2026″, cerró.