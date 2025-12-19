Una localidad de la provincia confirmó la celebración de una nueva fiesta nacional en Córdoba. El encuentro previo a la conmemoración de la Navidad tendrá un paseo de artesanos y emprendedores locales y artistas invitados, como Los Herrera.
Una fiesta nacional se celebra en Córdoba con paseo de artesanos y Los Herrera
La Fiesta Nacional del Reciclado, “la más grande de la región de Ansenuza”, según la definieron sus organizadores, se llevará a cabo en la localidad de La Para. La invitación es a partir de las 19 de este viernes 19 de diciembre.
La nueva edición de la festividad también se desarrollará desde el mismo horario el sábado 20 y domingo 21. Además, es el cierre de otros dos encuentros que se llevaron a cabo en Obispo Trejo y La Puerta, pueblos cercanos en el área.
Quiénes tocarán con Los Herrera en la fiesta nacional que se celebra en Córdoba
- Viernes 19: Destino San Javier, Postales del norte cordobés.
- Sábado 20: Cecilia Mezzadra y Jorge Rojas.
- Domingo 21: Paquito Ocaño y Los Herrera.
Dónde comprar las entradas de la fiesta nacional que se celebra en Córdoba
- Miramar.
- Balnearia.
- Marull.
- Villa Fontana.
- La Puerta.
- Obispo Trejo.
- Arroyito.
- Villa Santa Rosa.
Cuánto salen las entradas de la fiesta nacional que se celebra en Córdoba
Los precios de las entradas varían en función del día:
- Viernes 19: 10.000 pesos.
- Sábado 20: 15.000 pesos.
- Domingo 21: 12.000 pesos.
Cómo llegar a La Para desde Córdoba
En auto, el viaje desde Córdoba Capital a La Para dura aproximadamente dos horas y es de 148 kilómetros. Se recomienda tomar la Ruta Nacional 19 hasta Río Primero para luego conectar con la provincial 10. Finalmente, en La Puerta, doblar a la derecha, en dirección norte por la provincial 17.