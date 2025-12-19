Una localidad de la provincia confirmó la celebración de una nueva fiesta nacional en Córdoba. El encuentro previo a la conmemoración de la Navidad tendrá un paseo de artesanos y emprendedores locales y artistas invitados, como Los Herrera.

Una fiesta nacional se celebra en Córdoba con paseo de artesanos y Los Herrera

La Fiesta Nacional del Reciclado, “la más grande de la región de Ansenuza”, según la definieron sus organizadores, se llevará a cabo en la localidad de La Para. La invitación es a partir de las 19 de este viernes 19 de diciembre.

La Fiesta Nacional del Reciclado es desde el 19 hasta el 21 de diciembre en La Para.

La nueva edición de la festividad también se desarrollará desde el mismo horario el sábado 20 y domingo 21. Además, es el cierre de otros dos encuentros que se llevaron a cabo en Obispo Trejo y La Puerta, pueblos cercanos en el área.

Quiénes tocarán con Los Herrera en la fiesta nacional que se celebra en Córdoba

Viernes 19 : Destino San Javier, Postales del norte cordobés.

Sábado 20 : Cecilia Mezzadra y Jorge Rojas.

Domingo 21: Paquito Ocaño y Los Herrera.

Dónde comprar las entradas de la fiesta nacional que se celebra en Córdoba

Miramar.

Balnearia.

Marull.

Villa Fontana.

La Puerta.

Obispo Trejo.

Arroyito.

Villa Santa Rosa.

Cuánto salen las entradas de la fiesta nacional que se celebra en Córdoba

Los precios de las entradas varían en función del día:

Viernes 19: 10.000 pesos.

Sábado 20 : 15.000 pesos.

Domingo 21: 12.000 pesos.

Cómo llegar a La Para desde Córdoba

En auto, el viaje desde Córdoba Capital a La Para dura aproximadamente dos horas y es de 148 kilómetros. Se recomienda tomar la Ruta Nacional 19 hasta Río Primero para luego conectar con la provincial 10. Finalmente, en La Puerta, doblar a la derecha, en dirección norte por la provincial 17.