“Como mi tío...”: el emotivo clip de los Zelarayán que emocionó a todo Belgrano

En la semana en la que Belgrano le ganó a Newell’s, primero por Copa Argentina y luego por el Clausura de la Liga Profesional, trajo momentos inolvidables que quedarán en la retina de los hinchas.

Es que la clasificación a semifinales del torneo y un triunfo necesario en el campeonato tuvo ratos de buen fútbol con rendimientos individuales y en equipo que ilusionan a todos.

El emotivo clip de la familia Zelarayán en Belgrano

En horas de la mañana del martes el periodista Diego Mizraji de canal Showsport en su cuenta de X (@dmizraji) publicó un clip de Gonzalo Zelarayán, de niño.

El futuro llegó hace rato... pic.twitter.com/Ssu3Oz3sCX — Diego Mizraji (@dmizraji) September 23, 2025

El juvenil delantero, entrevistado por Sofía Carlopio para el programa 100 por Ciento Fútbol que se emitía hace algunos años por la señal de deportes cordobesa le pregunta “¿qué te gustaría ser?" y Gonzalo le responde: “Como mi tío...”, aludiendo a Lucas, el talentoso volante del Pirata.

En el final del partido, el Chino habló de su sobrino: “Por suerte pudimos tirar una pared... Me imagino cómo debe estar la familia en la tribuna que están todos porque somo fanáticos de Belgrano. Es un conjunto de emociones muy fuertes”.