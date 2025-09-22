Belgrano festejó de principio a fin en el Gigante, porque le dura la euforia de su pase a semifinales de la Copa Argentina y goleó a Newell’s 3-0 para regresar al lote de los que clasifican a octavos de final del Torneo Clausura.

Y para que el festejo sea completo en Alberdi, el capitán e ídolo Lucas Zelarayán anotó el tercero, coronando un jugadón del “Chinito”, su sobrino Gonzalo. Con gran parte de la numerosa familia en la tribuna.

Belgrano lo ganaba por Francisco González Metilli, una de las figuras de la noche, tras una espantosa salida del paraguayo Juan Espíndola, de reciente paso por el arco Celeste.

Y aumentó Nicolás “Uvita” Fernández, quien no convertía con la casaca Celeste desde abril pasado, en la victoria sobre su ex equipo, Defensa y Justicia, también en el Gigante.

LUCAS ZELARAYÁN Y EL ELOGIO A SU SOBRINO

“Es una emoción muy grande. Me imagino cómo debe estar la familia en la tribuna, porque somos todos fanáticos de Belgrano. Es un conjunto de emociones muy fuertes. La verdad es que estoy muy feliz, porque Gonza (Zelarayán) está sumando sus primeros minutos y lo viene haciendo bien. Y que hoy hayamos combinado entre nosotros y que haya podido hacer yo el gol fue una emoción muy grande festejarlo con él".

Los Zelarayán se unieron en el 3-0 de Belgrano. Pase de Gonzalo, y gol del Chino en Alberdi ante Newell's. (Javier Ferreyra / La Voz)

Textual de Lucas Zelarayán, con un “mimo” para su sobrino. Autor intelectual del tercer gol Celeste: “Él es un chico que escucha mucho. Le gusta aprender. Somos muy parecidos, en las personalidades de cada uno. Yo, cuando era chico, le preguntaba mucho a los más grandes. Y bueno, también compartimos los domingos asados en familia, y seguimos hablando de fútbol".

Y completó: “Estoy orgulloso por él, son sus primeros minutos en Primera, está creciendo mucho y sigue manteniendo la calma y esperando su oportunidad".