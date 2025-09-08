Cómo estará el clima en Córdoba este lunes 8 de septiembre y en la semana

Septiembre continúa cambiante en cuestiones climáticas, más allá de la proximidad de la primavera. Y para esta segunda semanda del mes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia varios días más con frío, con temperaturas hasta cuatro grados por debajo de lo habitual en esta época del año.

Para este lunes 8 de septiembre, el SMN prevé una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 9°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y se despejará por la tarde.

Pronóstico extendido para Córdoba