Cómo estará el clima en Córdoba este lunes 8 de septiembre y en la semana

Septiembre continúa cambiante en cuestiones climáticas, más allá de la proximidad de la primavera. Y para esta segunda semanda del mes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia varios días más con frío, con temperaturas hasta cuatro grados por debajo de lo habitual en esta época del año.
Para este lunes 8 de septiembre, el SMN prevé una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 9°C. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y se despejará por la tarde.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Martes 9 de septiembre. Mínima de 10°C y máxima de 26°C. Despejado durante la jornada.
- Miércoles 10 de septiembre. Mínima de 14°C y máxima de 30°C. Cielo algo nublado. Ráfagas de 59 km/h del sector norte.
- Jueves 11 de septiembre. Mínima de 12°C y máxima de 25°C. Cielo despejado durante la jornada.
- Viernes 12 de septiembre. Mínima de 10°C y máxima de 24°C. Cielo entre algo y parcialmente nublado.
- Sábado 13 de septiembre. Mínima de 10°C y máxima de 25°C. Parcialmente nublado durante la jornada.