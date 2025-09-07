Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este domingo 7 de septiembre

Para el primer fin de semana de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima en Córdoba. En este sentido, se prevé que la máxima no alcance los 20°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 7 de septiembre

Para este domingo 7 de septiembre, se espera una mínima de 4°C y una máxima de 17°C. De acuerdo al SMN, habrá ráfagas de dirección norte durante la mañana y la tarde que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba