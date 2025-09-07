Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: primaveral, así estará el tiempo este domingo 7 de septiembre

Tras varios días de bajas temperaturas, se comienza a sentir la llegada de la primavera.

Redacción Vía Córdoba
7 de septiembre de 2025,

Cómo estará el tiempo en Córdoba. (Ramiro Pereyra / LaVoz)

Para el primer fin de semana de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estará el clima en Córdoba. En este sentido, se prevé que la máxima no alcance los 20°C.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este domingo 7 de septiembre

Para este domingo 7 de septiembre, se espera una mínima de 4°C y una máxima de 17°C. De acuerdo al SMN, habrá ráfagas de dirección norte durante la mañana y la tarde que se ubicarán entre los 42 y 50 km/h.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Lunes. Mínima de 6°C y máxima de 23°C. Cielo mayormente nublado a despejado.
  • Martes. Mínima de 9°C y máxima de 24°C. Cielo algo nublado.
  • Miércoles. Mínima de 12°C y máxima de 26°C. Cielo algo nublado.

