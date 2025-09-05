Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este viernes 5 de septiembre y el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cómo estará el clima en Córdoba este viernes 5 de septiembre y el primer fin de semana del mes. Según el pronóstico extendido, se vienen jornadas con mañanas frescas y sin probabilidad de lluvias.

Cómo estará el clima en Córdoba este viernes 5 de septiembre

El ente nacional comunicó que el último día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de tan solo 2°C, un cielo mayormente nublado y leves vientos del sector sur.

Mañana de frío en la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Con el correr de las horas, se espera que estos roten hacia el noroeste y soplen entre los 7 y los 12 kilómetros por hora. En paralelo, la máxima ascenderá hasta los 15°C y el panorama estará parcialmente cubierto por las nubes.

Cómo estará el clima en Córdoba este fin de semana

De cara al primer fin de semana de septiembre en Córdoba, el SMN palpitó dos jornadas con condiciones climáticas similares. Los parámetros térmicos se ubicarán entre los 5°C y 19°C, siendo el domingo el día más caluroso. No rigen alertas meteorológicas por precipitaciones, ráfagas de viento ni otros fenómenos climáticos.

Pronóstico extendido para Córdoba