Clima en Córdoba: fresco, cómo estará el tiempo este jueves 4 de septiembre

El jueves 4 de septiembre empezó con temperaturas en baja, una mañana fresca y leves vientos del sector sur en Córdoba. Según anticipó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así estará el clima el resto de la semana y el fin de semana en la provincia.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 4 de septiembre

Para el cuarto día de la jornada, los meteorólogos comunicaron una temperatura mínima de 5°C, cielo parcialmente nublado y una brisa desde el sector sur que soplará entre los 13 y los 22 kilómetros por hora (km/h).

Durante la tarde, se espera que las condiciones climáticas no se modifiquen mucho, la máxima escale hasta los 14°C y los vientos mermen en cuanto a intensidad. Respecto al viernes 5 y el fin de semana, los integrantes del SMN informaron parámetros térmicos en ascenso gradual, coronando un domingo con una máxima de 19°C.

Pronóstico extendido para Córdoba