Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 3 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo en la provincia de Córdoba este miércoles 3 de septiembre. Según el pronóstico extendido, los vientos del sur y una baja en las temperaturas marcarán presencia.

Los meteorólogos anunciaron fuertes ráfagas de viento sur de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) durante la mañana. En paralelo, el cielo estará algo nublado y la mínima se ubicará en los 9°C.

Con el pasar del reloj, las ráfagas seguirán soplando, aunque a unos 42 km/h, la máxima ascenderá hasta los 20°C y el panorama estará parcialmente cubierto por las nubes.

