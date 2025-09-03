Vía Córdoba / Tiempo

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 3 de septiembre

Meteorólogos anunciaron fuertes ráfagas de viento sur de hasta 59 kilómetros por hora.

3 de septiembre de 2025

Se espera una jornada ventosa en la provincia de Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo en la provincia de Córdoba este miércoles 3 de septiembre. Según el pronóstico extendido, los vientos del sur y una baja en las temperaturas marcarán presencia.

Los meteorólogos anunciaron fuertes ráfagas de viento sur de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) durante la mañana. En paralelo, el cielo estará algo nublado y la mínima se ubicará en los 9°C.

Con el pasar del reloj, las ráfagas seguirán soplando, aunque a unos 42 km/h, la máxima ascenderá hasta los 20°C y el panorama estará parcialmente cubierto por las nubes.

Pronóstico extendido para Córdoba

  • Jueves. Mínima de 5°C y máxima de 15°C. Cielo mayor a parcialmente nublado.
  • Viernes. Mínima de 4°C y máxima de 17°C. Cielo parcialmente nublado.
  • Sábado. Mínima de 5°C y máxima de 18°C. Cielo despejado.

