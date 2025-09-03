El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo en la provincia de Córdoba este miércoles 3 de septiembre. Según el pronóstico extendido, los vientos del sur y una baja en las temperaturas marcarán presencia.
Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 3 de septiembre
Los meteorólogos anunciaron fuertes ráfagas de viento sur de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) durante la mañana. En paralelo, el cielo estará algo nublado y la mínima se ubicará en los 9°C.
Con el pasar del reloj, las ráfagas seguirán soplando, aunque a unos 42 km/h, la máxima ascenderá hasta los 20°C y el panorama estará parcialmente cubierto por las nubes.
Pronóstico extendido para Córdoba
- Jueves. Mínima de 5°C y máxima de 15°C. Cielo mayor a parcialmente nublado.
- Viernes. Mínima de 4°C y máxima de 17°C. Cielo parcialmente nublado.
- Sábado. Mínima de 5°C y máxima de 18°C. Cielo despejado.