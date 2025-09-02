Clima en Córdoba: con calorcito, cómo estará el tiempo este martes 2 de septiembre

El noveno mes del año comenzó con temperaturas en ascenso y el calorcito dirá presente este martes 2 de septiembre. Sin embargo, según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en Córdoba registrará una baja en las temperaturas máximas con el correr de los días.

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este martes 2 de septiembre

El ente nacional comunicó que el segundo día hábil de la semana inició con una temperatura mínima de 8°C, cielo parcialmente nublado y leves vientos del sector sur, que soplarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Con el transcurrir del reloj, se espera que la máxima ascienda hasta los 22°C, siendo el día más caluroso de la semana. En este sentido, las autoridades palpitaron jornadas con 19°C, 15°C, 14°C y 13°C.

Pronóstico extendido para Córdoba